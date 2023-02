La plateforme Salto fermera le 27 mars

La plateforme de streaming, qui devait être le « Netflix à la française », va définitivement fermer le 27 mars, selon son site web. Les groupes FranceTV, M6 et TF1 avaient annoncé la dissolution de SALTO mercredi dernier.

Elles font le lien direct avec l'abandon de fusion entre M6 et TF1 qui, selon leur communiqué, « aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée. Ce projet arrêté, les actionnaires de SALTO ont jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour la poursuite de SALTO dans son actionnariat actuel, du fait de la gouvernance complexe et contrainte de cette alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d’accès à Internet de distribuer la plateforme à l’instar des plateformes américaines ».

Les abonnements toujours actifs à la date du 27 mars seront automatiquement résiliés, explique le site, qui donne aussi les modalités de remboursements.

La plateforme communique aussi sur les données personnelles en sa possession et affirme qu'au 27 avril, elle supprimera l'ensemble des données de compte, des données comportementales détaillées, des données comportementales agrégées, des données techniques et des données de sondages.

Le site explique être dans l'obligation réglementaire de garder les données comptables que sont l'email du compte facturé, le numéro de contrat, la date de facturation et le montant de la facture, et ce, pendant 10 ans sous la forme d'une archive chiffrée auprès du liquidateur de la société.