Meta lance son abonnement Verified, dans le sillage de Twitter Blue

Mark Zuckerberg a annoncé sur Instagram que la formule Meta Verified était maintenant officielle, au tarif de 11,99 dollars par mois sur la version web, ou 14,99 dollars depuis un mobile. Cette différence n’est pas directement expliquée, mais on suppose qu’elle vient compenser la commission prélevée par Apple et Google sur les abonnements souscrits depuis iOS et Android.

Pour s'abonner, les personnes devront être âgées d’au moins 18 ans et fournir une preuve de leur identité, comme une carte nationale d’identité affichant une photo que l’on peut facilement comparer avec celle utilisée sur le profil. Un écart significatif avec Twitter Blue.

Meta Verified offrira plusieurs avantages, dont une marque bleue prouvant que la personne est bien qui elle prétend être. Celles qui possédaient déjà cette marque la garderont en l’état et ne seront pas concernées par le processus.

L’abonnement fournira également une protection supplémentaire contre l’usurpation d’identité ainsi qu’un accès direct au support client.

Il est d’abord déployé en Australie et Nouvelle-Zélande cette semaine.