Twitter met fin au SMS comme second facteur d’authentification pour les utilisateurs gratuits

Les personnes utilisant Twitter sans abonnement Blue ont un mois pour changer de méthode. Le service a décidé de réserver le SMS aux seuls abonnés Blue, citant des raisons de sécurité.

Les autres méthodes disponibles pour le second facteur – l’application dédiée et les clés de sécurité physiques – sont toujours là. Le SMS étant la moins sécurisée des trois options, il est curieux que Twitter la réserve à son abonnement Blue.

Pour les personnes concernées, la solution la plus simple est d’installer une application comme Google ou Microsoft Authenticator et d’y lier le compte Twitter. De nombreuses solutions existent pour Android et iOS, et toutes ont le même fonctionnement, même si les fonctions autour peuvent varier.

Le fonctionnement sera ensuite le même : à chaque fois que l’on voudra connecter son compte dans un nouveau navigateur, une nouvelle application ou un autre appareil, l’Authenticator fournira un code à six chiffres.