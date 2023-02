Dans iOS 16.4, les applications web ont enfin des notifications

La bêta d’iOS 16.4 a été diffusée hier soir auprès des développeurs. Elle apporte plusieurs nouveautés notables, comme la nouvelle architecture Maison, des améliorations pour Podcasts et de nouveaux emojis pour suivre l’évolution d’Unicode.

On remarque surtout un apport que l’on n’attendait plus : la possibilité pour les applications web épinglées sur la grille d’afficher des notifications, et d’en refléter le nombre dans un badge rouge. Comme pour les applications classiques, l’autorisation sera demandée à l’utilisateur.

La fonctionnalité est d’ailleurs disponible pour les navigateurs tiers, puisqu’elle est ajoutée directement dans WebKit. Si une icône a été prévue pour la « webapp », elle sera utilisée lors de l’ajout sur la grille. Si aucune n’a été prévue, la couleur dominante sera utilisée, accompagnée de la première lettre du nom du site.

Comme le rappelle MacG, c’est la conséquence du support du standard Web Push annoncé à l’automne dernier, et que l’on peut voir sur macOS Ventura dans Safari 16.1 et les versions ultérieures. L’équivalent mobile se faisait attendre.

Il aura fallu attendre des années pour qu’Apple ajoute cette capacité dans iOS. On se souvient encore comment l’entreprise avait expliqué que son avenir était dans le code natif, beaucoup plus performant. Pourquoi un tel changement, des années après le grand emballement sur les applications web ? On ne sait pas, mais peut-être parce que la folie s’est calmée, justement.