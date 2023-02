Firefox 110 disponible : meilleur import des données et sandbox pour le GPU

Nouvelle mouture pour le navigateur, avec quelques évolutions notables. Après Edge, Chrome et Safari, Firefox 110 peut ainsi importer les données (favoris, historique et mots de passe) depuis Opera, Opera GX et Vivaldi.

Plusieurs améliorations techniques également. La plus importante est la sandbox pour le GPU. En développement depuis des années chez Mozilla, elle permet d’isoler les calculs graphiques tirant parti du matériel.

Elle est cependant fournie dans une version « affaiblie », car un bug lié au cache des shaders provoque parfois un plantage sur certaines machines. Le souci a été contourné en donnant au processus isolé des droits complets d’écriture sur le système de fichiers sous Windows, seul système supporté actuellement. L’ensemble devrait fonctionner normalement pour Firefox 112.

L’ajout de cette sandbox est une avancée majeure pour Firefox. Le navigateur contient diverses zones isolées, mais rien n’avait été fait pour le GPU jusqu’à présent. La nouvelle brique apporte ainsi une protection supplémentaire à l’édifice, presque complet désormais.

Sous Windows également, on peut empêcher les modules de s’injecter eux-mêmes dans Firefox, par exemple dans le cas où ils entraineraient un plantage ou tout autre comportement indésirable.

Parmi les autres nouveautés, on trouve l’accélération matérielle de Canvas2D sur macOS et Linux, de meilleures performances WebGL sur l’ensemble des systèmes, ou encore de meilleures performances pour les vidéos quand Windows 10 ou 11 est utilisé sur une machine non-Intel.