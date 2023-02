Fusion Viasat-Inmarsat : l’Europe a ouvert une enquête

Dans un communiqué de presse, la Commission européenne explique qu’elle ouvre une enquête approfondie sur une potentielle position dominante du marché à propos du projet d'acquisition du fournisseur de services de communications par satellite britannique Inmarsat par son concurrent américain Viasat.

Elle dit craindre « que l'opération ne permette à Viasat de réduire la concurrence sur le marché de la fourniture de services de connectivité en vol («IFC») à haut débit aux compagnies aériennes commerciales », c'est-à-dire sur l'accès à internet dans les avions.

Viasat avait annoncé en 2021 sa volonté d’acheter son concurrent Inmarsat à l'époque pour un montant de 7 milliards de dollars. Cet achat composé en partie d'actions de Viasat a depuis fondu d'un milliard après une baisse importante de l'action du fournisseur américain, explique Spacenews.

Bruxelles fait remarquer que Viasat possède quatre satellites géostationnaires et Inmarsat 15, qu'ils sont des concurrents proches, qu' « il existe actuellement peu d'autres fournisseurs et les marchés se caractérisent par des barrières à l'entrée relativement élevées, notamment sur les plans réglementaire et technologique ».

De nouveaux acteurs pourraient pourtant devenir des concurrents en utilisant des satellites non géostationnaires. Un des points de l'enquête de la Commission se penchera sur le sujet pour savoir « si ces nouveaux acteurs sont susceptibles d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité issue de la concentration dans un avenir proche ».