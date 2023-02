Les tweets de Musk envoyés par défaut à l'ensemble des utilisateurs de Twitter

Dimanche, Elon Musk tweetait que 95 % de ses tweets n'étaient pas livrés. Or, depuis, les tweets et pour certains les réponses d'Elon Musk s'affichent dans l'onglet « Pour vous » (censé afficher des publications recommandées par son algorithme) de l'ensemble des utilisateurs du réseau social, même s'ils ne sont pas abonnés au compte d'Elon Musk, s'étonne The Verge.

Cette diffusion généralisée des tweets de Musk intervient quelques jours après qu'il s'est plaint, lors d'une réunion au QG de Twitter, de ne dénombrer que quelques dizaines de milliers d'impressions de ses tweets, alors qu'il totalise près de 130 millions d'abonnés, qualifiant la situation de « ridicule ».

Des propos d'autant plus étonnants que ses tweets affichent tous plusieurs millions, et souvent plusieurs dizaines de millions de vues. En annonçant, fin décembre, que Twitter allait ajouter cette fonctionnalité, en plus des retweets et des J'aime, Musk voulait s'inspirer de ce que font les réseaux sociaux vidéo, et rassurer les annonceurs. Et ce, alors que 32,4 % des Américains utilisaient Twitter en octobre, avant que Musk n'en prenne le contrôle, contre 29,5 % en janvier.

L'un des deux principaux ingénieurs s’était alors risqué à une explication : les gens s'intéressaient peut-être moins à lui aujourd'hui que lors de l'annonce du rachat surprise de Twitter il y a maintenant un an.

Des employés de Twitter lui avaient montré que l’évolution de l’intérêt des internautes, sur Google Trends, était en effet passé de 100 au printemps dernier, à moins de 10 aujourd'hui. « Vous êtes viré », avait alors répondu Elon Musk à l'ingénieur, avant de sommer ses employés de surveiller le nombre de recommandations de ses tweets.

Hier matin, Musk a tweeté un mème montrant une jeune femme (« Elon's tweets ») forcer une autre jeune femme (« Twitter », qu'elle tient par les cheveux), à boire du lait à la bouteille... Deux heures plus tard, il précisait que Twitter procédait à quelques ajustements sur son algorithme, laissant entendre qu'il était conscient du problème.