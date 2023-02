« Passe ton Hack d’abord », le concours du COMCYBER à l'adresse des lycéens franciliens

Le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) organise, du 3 au 28 avril prochains, un « capture the flag » destiné aux élèves des lycées et BTS (de la seconde à Bac+2) des académies de Créteil, Paris et Versailles, « avant une possible généralisation pour l'année scolaire 2023-2024 » à l'ensemble des autres académies :

« Un capture the flag (CTF) est un jeu composé d’une série de défis techniques liés à l’informatique et aux réseaux. De difficulté variable, il aboutit, en cas de réussite, à la découverte d’un « Flag », une chaine de caractères secrète validant l’obtention de points. Ici, le thème est la sécurité informatique : le participant aura à résoudre 15 épreuves accessibles en ligne portant sur les sujets de programmation, de réseau, sténographie et cryptographie. »

Le CTF vise particulièrement les élèves des classes et BTS axées sur les métiers du numérique, du cyber, ou les sciences de l’ingénieur, mais tout le monde peut s'inscrire, à deux conditions : « les équipes doivent être constituées de 2 à 6 élèves, et doivent inclure au moins 2 candidates (enseignant référent non comptabilisé) ».

Le règlement précise que « la plateforme étant limitée à un maximum de 1 000 élèves et de 200 équipes, l’Éducation nationale pourra refuser les équipes s’inscrivant une fois les quotas atteints, même si elles respectent les critères d’adhésion ».