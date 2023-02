Le CNRS forcé par l'État de vendre son site de Meudon dans la précipitation

Le centre de recherche avait renoncé à vendre une partie de son site de Meudon suite à une proposition trop basse. Mais l'agence de presse AEF a révélé mardi dernier que la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche a envoyé une lettre au PDG du CNRS lui intimant l'ordre de vendre plusieurs parcelles aux promoteurs immobilier Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman & Broad Developpement.

« Tout le personnel présent sur place doit avoir, dans cette optique, vidé les lieux avant le 15 mars, soit dans six petites semaines, et la décision devra être validée à l’occasion d’un conseil d’administration exceptionnel le vendredi 10 février 2023 », explique Médiapart.

La décision expéditive ne marque pas seulement les employés du centre travaillant sur les lieux puisqu'un certain nombre d'oraux de concours d'enseignants-chercheurs du CNRS devait se passer sur le site. Les jurys et les candidats ne savent donc pas où et dans quelles conditions se passeront ces auditions.