GitHub et GitLab licencient

Les deux entreprises d'hébergement de forges logicielles basées sur Git ont annoncé le licenciement d'une partie de leurs salariés.

Pour GitHub, l'entreprise rachetée par Microsoft en 2018, 10 % des effectifs sont concernés, soit environ 300 salariés, selon une lettre de son PDG envoyée aux employés qu'a pu se procurer Fortune. Concernant GitlLab, le licenciement devrait concerner approximativement 130 emplois, soit 7 % du nombre de salariés de l'entreprise, d'après le billet de blog de son PDG.

Dans le même temps, la filiale de Microsoft indique fermer ses bureaux et passer tous ses salariés en télétravail : « Nous ne libérons pas les bureaux immédiatement, mais nous allons tous les fermer à la fin de leur bail ou lorsque nous serons en mesure de le faire sur le plan opérationnel », explique Thomas Dohmke, le PDG de l'entreprise. Interrogée par Fortune, GitHub n'a pas voulu clarifier si ces licenciements font partie de la charrette déjà annoncée de 10 000 emplois supprimés par Microsoft.

Du côté de son concurrent, entré en bourse en 2021, le PDG, Sid Sijbrandij, explique ces licenciements par un environnement macroéconomique actuel « difficile » : « les entreprises continuent de dépenser, mais elles adoptent une approche plus prudente en matière d'investissements logiciels et prennent plus de temps pour prendre leurs décisions d'achat ».