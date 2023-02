Chrome 110 disponible, fin de support Windows 7 et 8.1

La nouvelle mouture de Chrome abandonne officiellement Windows 7 et 8.1. Ces systèmes ne sont plus supportés depuis longtemps, et il était temps que le navigateur le plus utilisé suive le mouvement. Les personnes concernées verront un message leur expliquant la situation.

Cette version 110 introduit également la prise en charge du RTX Video Super Resolution. Cette fonction, compatible uniquement avec les GPU des séries RTX 3000 et 4000, permet la mise à l’échelle d’une vidéo 1080p en 2160p ou 4K en préservant la qualité apparente. En clair, le principe du DLSS appliqué aux vidéos.

Parmi les autres nouveautés, signalons la prise en charge de la biométrie sur Windows et macOS (comme expliqué dans notre autre Brief sur le sujet), l’ajout de paramètres dédiés à Google Traduction, ainsi que l’amélioration de Safe Browsing pour chercher des logiciels malveillants dans les extensions.