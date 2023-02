Inde : WhatsApp utilisé contre la désinformation sur la santé des femmes

Quand on entend parler de Meta et de ses applications, on s’attend souvent à évoquer radicalisation et expansion de la désinformation. Mais ces réseaux sociaux peuvent aussi servir à lutter contre ce dernier phénomène.

En Inde, des « activistes sociales et sanitaires accréditées » (ASSA) (sortes de sage-femmes participant à éduquer les membres de leur communauté sur les questions de santé) utilisent de plus en plus WhatsApp pour lutter contre les fausses informations qui entourent les questions de santé féminine, de grossesse et de soins aux nouveaux nés.

Une enquête de la MIT Technology Review revient ainsi sur l’importance des croyances et des superstitions, en particulier dans les zones rurales et reculées du pays, qui peuvent mettre les futures mères en danger. Lorsque les ASSA suivent ces femmes, et encore plus lorsque l’accès aux foyers leur est interdit par les maris ou les familles, celles-ci se reportent sur des boucles de discussion WhatsApp pour diffuser images, vidéo et courts textes permettant de partager des savoirs scientifiques sur la gestation.

Le but : donner aux femmes enceintes des connaissances et des outils pour refuser les régimes spécifiques ou autres rituels censés influer sur le sexe du bébé, par exemple, ou leur fournir le soutien psychologique dont elles manquent quelquefois dans leur foyer.