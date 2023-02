Le client BitTorrent Transmission est disponible en version 4.0.0

Cette application, bien connue sur Linux pour son interface sobre et sa légèreté, est disponible dans une nouvelle mouture majeure, cette fois pour les trois plateformes principales, sans attendre.

Elle a nécessité plus d’un an de travail et se distingue par un vaste nettoyage de son code (migration de C vers C++, base de code réduite de 18 %), de nombreuses corrections et, bien sûr, de nouvelles fonctions. Cette modernisation lui permet notamment de consommer moitié moins de ressources quand l’application gère un très grand nombre de fichiers torrent.

Transmission 4.0.0 apporte en outre le support du protocole BitTorrent v2, des listes de blocage IPv6 ainsi que des torrents hybrides. Notez que l’on ne peut pas encore créer ces derniers depuis l’application, mais la fonction est prévue pour une prochaine version.

Transmission étant régulièrement le client BitTorrent par défaut dans les distributions Linux, il suffit d’attendre que les dépôts soient mis à jour. Sur macOS et Windows, il faut récupérer l’installeur depuis le site officiel.