Dell se sépare à son tour de 6 650 employés

La série noire continue dans le monde de la tech. Après Amazon, Meta, Microsoft ou encore Google, Dell a décidé d’alléger sa masse salariale en supprimant 6 550 postes dans son entreprise, soit environ 5 % du total.

La nouvelle a été découverte par CNBC dans un document remis par Dell à la SEC (Securities and Exchange Commission), l’agence américaine de contrôle des finances. Il est signé par Jeff Clarke, directeur des opérations.

Le document indique que les efforts de Dell pour éviter ces suppressions de postes n’ont pas porté leurs fruits. Ils incluaient notamment un gel des embauches ainsi qu’une limitation des déplacements. Mais, en dépit de ces mesures, « les conditions du marché continuent leur érosion avec un futur incertain ». Il évoque une « décision difficile ».

Dans un rapport publié par IDC en janvier, on apprenait que les ventes de PC s’étaient contractées de 28,1 % en janvier par rapport à janvier 2021. On y apprenait également que les ventes d’ordinateur chez Dell avaient chuté de 37,2 % en un an au quatrième trimestre 2022.