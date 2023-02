L'équipe d'anges gardiens de Google a été plus décimée que ses employés « à but lucratif »

Jigsaw, l'équipe de Google chargée de produire des outils pour protéger les internautes des discours de haine, de la désinformation et de la surveillance, n'est plus qu'une « équipe squelettique », expliquent des travailleurs licenciés à Forbes, sous couvert d'anonymat.

Créée en 2010 sous le nom de Google Ideas, elle a compté jusqu'à 50 personnes, mais ses effectifs ont en effet été réduits d' « au moins 20 personnes » : « Avec entre un tiers et la moitié du personnel de Jigsaw disparu d'un seul coup, le projet est beaucoup plus durement touché que le reste de l'effectif d'Alphabet, qui a globalement vu une réduction d'environ 6 % de ses employés. »

Ces licenciements, auxquels s'ajoute le départ de son chef et fondateur Jared Cohen il y a six mois, font craindre aux anciens employés que Google « supprime progressivement une partie altruiste de ses activités, car [Jigsaw] ne se concentre pas sur le profit », et ne puisse plus autant aider les personnes et communautés vulnérables à se protéger.

« Apparemment, si vous ne faites pas d'IA stupide et générative, vous êtes inutile », déplore un ancien salarié, alors que Jigsaw développait « toute une gamme de choses qui sont tout simplement super bonnes pour la réglementation, super bonnes pour la société, [mais] rien de tout cela n'a apparemment d'importance » depuis la vague de licenciements dans les Big Tech'.

« Nous nous concentrons sur la compréhension de la propagation de la désinformation nuisible et de l'extrémisme violent, la réduction de la toxicité du discours en ligne et la défense de l'accès au Web ouvert », a déclaré à Forbes la porte-parole de Jigsaw, Shira Almeleh. Google a refusé de commenter le nombre d'employés de Jigsaw licenciés.

Jigsaw a été créé à l'origine comme un petit groupe de réflexion au sein de Google, puis transformé en une unité autonome aux côtés d'autres divisions telles que la société de voitures autonomes Waymo et le laboratoire de sciences de la santé Verily. Depuis, l'entreprise s'est restructurée sous l'égide d'Alphabet en 2015, et Jigsaw a été relocalisé chez Google.

« Comme pour les 12 000 autres employés de Google et Alphabet qui ont été licenciés ces dernières semaines, aucun des employés de Jigsaw n'a été informé de la raison pour laquelle ils étaient licenciés. Jigsaw n'était pas une entreprise lucrative, mais une organisation coûteuse, bien que bénéfique pour la société, ce qui peut expliquer les coupes, ont déclaré deux anciens employés », précise Forbes.