Changement à la tête de l’INS2I (CNRS) et de l’Inserm

La chercheuse en informatique, Adeline Nazarenko, spécialisée dans le traitement automatique des langues, vient d’être nommée à la tête de l’institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) du CNRS, selon un communiqué du centre. Son travail de recherche tourne notamment autour de l’analyse automatique de textes juridiques et du web sémantique. Mais depuis 2014, elle a aussi pris des responsabilités au sein du CNRS, devenant d’abord chargée de mission puis directrice adjointe scientifique au sein de l’INS2I en 2016.

Son prédécesseur, Ali Charara, était lui plutôt spécialisé en automatique et robotique, spécialement sur les véhicules autonomes.

Didier Samuel est de son côté nommé président-directeur général de l’Inserm, sur proposition de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et celui de la Santé et de la Prévention.

L’instut rappelle une partie de sa carrière : « Professeur d’hépatologie à l’université Paris-Saclay, directeur du service d’hépatologie et de réanimation hépatique de l’hôpital Paul-Brousse et directeur médical du programme de transplantation hépatique au sein de ce même hôpital ».

Depuis 2005, il dirigeait « une unité de recherche au sein de l’Inserm consacrée à la physiopathogenèse et au traitement des maladies du foie ». « Attaché à la qualité de notre recherche scientifique, convaincu qu’elle est aussi le terreau d’une médecine de qualité, j’ai la volonté de favoriser l’innovation, l’excellence et une coordination fructueuse entre tous les acteurs qui œuvrent pour notre recherche biomédicale, au service de la santé de tous les citoyens », explique-t-il.