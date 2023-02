Les caractéristiques de l’euro numérique ne correspondent pas aux recommandations des CNIL

Les CNIL européennes s’inquiètent de ce à quoi ressemblera l’euro numérique. Les premiers choix que la Banque centrale européenne (BCE) a arrêté en septembre 2022 se sont surtout basés sur une revue des technologies existantes, constate la Commission française, et la BCE « a retenu une approche qui conduirait à ce que les transactions aient lieu en ligne, soient répertoriées sur un compte, soient intégralement traçables et validées par un intermédiaire ». Cela ne correspond pas aux recommandations formulées par les autorités de protection de la vie privée, ni au souci que se font les citoyens de la protection de leurs données.

En effet, 79% des Français sont attachés aux espèces, 84% pensent que leur vie privée sera davantage contrôlée si celles-ci disparaissent. À l’échelle de l’Europe, 60% pensent important de garder le choix de payer en espèces et 40% considèrent que ces dernières protègent mieux leur anonymat.

2023 sera une année clé pour le projet d’euro numérique : après la phase d’enquête de la Banque Centrale Européenne (BCE), le but est d’obtenir une proposition législative dès l’été. C’est pourquoi la CNIL et ses homologues européennes reviennent sur le sujet et appellent à ce que ce nouveau moyen de paiement soit aussi sécurisé que lesdites pièces et billets. La CNIL rappelle que le bureau européen de la protection des données a formulé trois recommandations d’amélioration en octobre :