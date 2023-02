Un ancien vice-président d’Oracle rejoint la Food & Drug Administration

Après 11 ans au sein d’Oracle, Troy Tazbaz a rejoint l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food & Drug Administration en anglais, FDA) en prenant la tête du Conseil en santé numérique (Digital Health Center of Excellence) de l’administration, selon Endpoints News.

Il remplace Bakul Patel parti neuf mois avant chez Google pour diriger sa stratégie de santé numérique. La FDA considère que cette nomination se fait alors que les technologies de santé numérique deviennent de plus en plus importantes et que le Congrès américain a demandé à l’agence de lui apporter plus d’informations sur ces sujets.

Ce Conseil en santé numérique de la FDA est né en 2020 avec le but d’augmenter l’utilisation de la technologie dans le domaine du soin.

Troy Tazbaz n’est pas le seul dirigeant de la FDA à avoir travaillé pour une grande entreprise du numérique puisque le Commissaire de l’agence lui-même, Robert Califf, a été responsable de la stratégie médicale chez Google de 2019 à 2022.