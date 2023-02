Intel va mal et va baisser les salaires

L’entreprise est dans une mauvaise passe. Ses derniers résultats sont loin de l’éclat d’autrefois : des pertes s’élevant à 700 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2022, pour un chiffre d’affaires de 14 milliards de dollars, en baisse de 32 % sur un an. Un recul à l’image de ceux constatés dans les composants PC (-36 %) et datacenter (-33 %).

En conséquence, Intel a confirmé à Reuters qu’elle allait procéder à une baisse des salaires. Cette baisse concernera essentiellement les postes intermédiaires, à hauteur de 5 %, et grimpera jusqu’à 25 % pour le PDG, Pat Gelsinger.

Selon SemiAnalysis, cité par MacG, plusieurs employés ont affirmé que les primes trimestrielles allaient disparaître également, que les augmentations au mérite étaient mises en pause et que l’épargne retraite allait passer de 5 à 2,5%.

Selon un porte-parole de l’entreprise, ces changements sont « conçus pour avoir un impact plus significatif sur notre population de cadres » et « aideront à soutenir les investissements et la main-d'œuvre globale ».