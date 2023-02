Le ministère des Armées annule sa participation au Forum international de la Cybersécurité (FIC)

Challenges a appris que le général Yann Gravêthe, directeur par intérim de la Dicod (Délégation à l'information et à la communication de la Défense), avait exhorté toutes les grandes divisions du ministère, dans un courrier daté du 21 décembre, à renoncer à l’édition 2023 du FIC, prévue pour se tenir du 5 au 7 avril prochain à Lille.

Et ce, alors que le FIC est coorganisé par la gendarmerie, et que le ministère des Armées y tenait jusque-là « un grand stand intégrant la DGA, le ComCyber et les services de renseignement sous tutelle du ministère », afin de « faire la chasse aux talents cyber, objets d’une lutte impitoyable entre acteurs privés, armées et services de renseignements type DGSE, DRM ou DRSD », rappelle notre confrère.

Officiellement, cette annulation résulterait de la « très forte inflation constatée dans le domaine de l'évènementiel (+27% en dix-huit mois) », et donc des coûts associés, mais « certains en doutent », pointant du doigt les casseroles traînées par Avisa, le co-organisateur du salon, accusé d'avoir publié de nombreux articles et tribunes mensongères dans de nombreux médias, puis d'avoir porté plainte contre les médias en ayant fait état (dont Next Inpact) :

« Les relations fraîches, voire glaciales, entre Avisa Partners et le ministère des Armées sont un secret de Polichinelle, de même que la grande méfiance de la DGSE à l’endroit de la société d’intelligence économique dirigée par Mathieu Creux. "La décision de ne pas participer au FIC est à la fois due à la volonté de contrôler les coûts, et au risque réputationnel de travailler avec Avisa", indique une source à l’hôtel de Brienne. »