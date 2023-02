Cybersécurité : 60 % des cadres supérieurs imputent les attaques à des incompréhensions

« Plus de la moitié des cadres supérieurs (59 % en France, 62% au global, dans le monde) admettent qu’une mauvaise communication avec le département ou l’équipe de sécurité informatique a été la cause d’au moins un incident de cybersécurité dans leur organisation », relève UnderNews.

Une enquête effectuée par Kaspersky auprès de plus de 1 300 chefs d’entreprise souligne en effet que « 98 % (en France comme au global) des répondants n’occupant pas de postes informatiques ont été confrontés à des problèmes de communication concernant la sécurité des systèmes numériques ».

Or, « une rupture de communication entraîne d’importants retards dans les projets (67 %, jusqu’à 73 % en France et même 81 % aux États-Unis !) et des incidents de cybersécurité (62 %, 59 % en France) » :

« Près d’un tiers des répondants ont même déclaré avoir été confrontés à ces problèmes plus d’une fois. Parmi les autres conséquences négatives, on trouve aussi les dépenses inutiles, la perte d’un collaborateur précieux ou encore la détérioration des relations entre les équipes, des situations auxquelles 61% des répondants disent avoir été confrontés. »

Non content de nuire aux indicateurs d’activité de l’entreprise, ces problèmes de communication avec les employés chargés de la sécurité informatique peuvent également « miner le moral de l’équipe IT », et amener les dirigeants à « remettre en question les compétences et les capacités des employés qui la composent ».