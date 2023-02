Bouygues Telecom annonce à son tour la fermeture de la 2G (2026) et 3G (2029)

Orange avait ouvert le bal début 2022 en annonçant la fin de la 2G pour 2025 et de la 3G pour 2028. La France n’était pas le seul pays concerné : « Entre 2025 et 2030, Orange arrêtera progressivement ses technologies 2G et 3G sur l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe est présent dans l’Union européenne ».

Il y a quelques jours, c’était au tour de SFR d’indiquer que la 2G disparaitrait de son réseau en 2026, puis la 3G en 2028. Bouygues Telecom lui emboite le pas : « Nous avons donc décidé, après avoir étudié l'intérêt pour nos clients, d'éteindre notre réseau 2G fin 2026 et notre réseau 3G fin 2029 », explique Jean-Christophe Ravaux le directeur marché BtoB de Bouygues Telecom.

Et Free ? Free n’a pas fait d’annonce pour le moment, mais l’opérateur a éteint son réseau 2G cinq mois seulement après l’avoir mis en service, sans aucune explication. Contacté par nos soins sur ce revirement de situation, l’Arcep n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Une question reste : quand Free va-t-il couper sa 3G.

Dans tous les cas, la fermeture d’anciennes technologies permet aux opérateurs de récupérer des fréquences et de les réutiliser pour augmenter la bande passante de la 4G et de la 5G.