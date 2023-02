Réseaux télécoms : la commission s’interroge sur la possibilité de faire payer les Big Tech

Si elle fait débat, voilà un bon moment que des tractations ont cours en Europe pour faire payer aux plus gros fournisseurs de contenu (YouTube, Facebook et consorts) une partie de la bande passante qu’ils utilisent/encombrent. Selon un brouillon de texte obtenu par Bloomberg, la Commission européenne se penche très sérieusement sur le sujet : elle y détaille sa vision d’un « partage juste » selon lequel il lui serait possible de demander aux plus grosses plateformes de participer aux coûts induits par le trafic qu’elles génèrent.

Le texte consulté par le média américain est destiné à une consultation de l’industrie numérique. En détail, il suggère que les entreprises qui seront concernées participent à l’équipement des infrastructures nécessaires au déploiement du réseau mobile 5G et de la fibre. Les auteurs s’y interrogent aussi sur la nécessité d’établir un palier clair au-delà duquel une entreprise serait qualifiée de « génératrice de gros trafic ».

Si les sociétés de télécommunications argumentent depuis des années pour que les géants de la tech contribuent à la construction et au maintien des infrastructures numériques, la proposition est largement débattue par l’industrie, de peur qu’une telle éventualité remette en cause la neutralité du net.