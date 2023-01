Les données de Yandex dans la nature… avec une série d’indications sur le fonctionnement de Google

Un fichier de 44,7 Go de données déclaré contenir une grande partie du code source de Yandex, le quatrième plus gros moteur de recherche au monde, a été posté en ligne le 25 janvier. Or, il s’avère que l’engin russe a très largement copié les technologies de Google (en plus, à la marge, de celles d’autres plateformes américaines). Selon l’analyse effectuée par l’ingénieur logiciel Arseniy Shestakov, la fuite concerne une large part des services proposés par l’entreprise : son moteur de recherche, son système de cartes géographiques, un service de taxi similaire à celui d’Uber, celui de sa marketplace, etc.

Pour les experts en SEO, les documents sont riches d’enseignement puisqu’ils fournissent des détails sur pas moins de 1 922 éléments susceptibles d’influencer le ranking d’une page dans le moteur de recherche russe – ainsi que, potentiellement, dans son pendant américain. Selon un autre ingénieur, Ben Wills, ça n’est qu’une petite partie des plus de 17 000 facteurs qui peuvent jouer dans la classification des résultats fournis par le moteur de recherche.

Yandex a nié avoir été hackée auprès de Bleeping Computer : l’entreprise a expliqué que les données diffusées avaient plus probablement été publiées par un ancien employé.