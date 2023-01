Convention européenne sur l’IA : les associations s’adressent au Conseil de l’Europe

Access Now, Algorithm Watch, le Bureau européen des unions de consommateurs, le Center for AI and Digital Policy, la Conférence des Organisations internationales non gouvernementales (OING) au Conseil de l’Europe, Global Partners Digital et Homo Digitalis, sept associations ou groupements d’associations européennes, ont adressé une lettre ouverte au Comité sur l’intelligence artificielle du Conseil de l’Europe le 28 janvier.

Leur but : exprimer leur soutien au projet de convention européenne sur l’IA et souligner des sujets « critiques » pour la création d’un cadre de gouvernance de l’intelligence artificielle qui protège « les droits humains, les institutions démocratiques, et répondent à l’État de droit ». La missive permet surtout de rappeler leurs positions, malgré leur exclusion récente du groupe de travail sur demande des États-Unis.

Parmi les points que les associations tiennent à soulever :