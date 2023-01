GIMP 3.0 sortirait cette année

C’est presque une arlésienne, tant l’attente se fait longue pour cette prochaine mouture véritablement majeure du logiciel de retouche graphique.

On apprend, dans le bilan 2022, que le travail a bien avancé. La transition vers GTK3 est presque terminée et la compatibilité avec Wayland avance bien. L’API de GIMP 3.0 est à un stade avancé également. Le portage d’intltool vers gettext continue son chemin, de même que la migration vers Meson et la sélection des calques multiples.

Dans ce rapport, Jehan Pagès, développeur principal de GIMP, indique également que 2023 pourrait bien être l’année de sortie pour la version 3.0. Ou, au moins, des premières release candidates.

« Je ne devrais pas donner de dates, donc ne le prenez pas comme une promesse. C’est peut-être le rêve idiot d’un homme idiot : je prévois actuellement de publier GIMP 3.0.0 en 2023, ou au moins nos premières release candidates. Voilà. Je l’ai dit. Si ça n’arrive pas, rappelez-vous que ce n’était pas une promesse »