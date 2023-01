Elon Musk aurait personnellement réclamé, et obtenu, la suspension d'un anti-fasciste

Une capture d'écran consultée par Bloomberg « semble montrer qu'Elon Musk a ordonné au personnel de Twitter de suspendre le compte d'un militant anti-fasciste », titre Business Insider.

L'ordre, intitulé « Suspension : demande directe d'Elon Musk », leur avait été donné en novembre dernier, alors que les employés de Twitter étaient sommés de prêter allégeance à la nouvelle politique imposée par le milliardaire libertarien qui, défendant la liberté d'expression absolue, a depuis réactivé les comptes de nombreux militants d'extrême-droite et complotistes, et dissous le Conseil de confiance et de sécurité de Twitter, contribuant à une explosion de tweets haineux.

Plusieurs d'entre eux accusaient Chad Loder, qui a depuis trouvé asile sur Mastodon, d'avoir contribué à identifier l'un des participants, masqué, à l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021, comme The Intercept l'avait relevé.

La suspension de son compte résulterait d'une campagne orchestrée par des militants d'extrême-droite visant à dénoncer (« en masse » et « à tort », précise Business Insider) de nombreux comptes d'extrême-gauche comme violant les CGU de Twitter.