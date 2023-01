Kodi 20 « Nexus » et LibreELEC 11 Beta 1 sont disponibles

La mise en ligne de la 20e mouture du lecteur multimédia arrive quasiment un an après la version 19, avec plus de 4 600 changements suivant les notes de version. On y apprend notamment le support d’AV1, de Windows HDR et de NFSv4.

Cette mise en ligne a eu lieu il y a deux semaines. Dans la foulée, le système d'exploitation open source LibreELEC a mis en ligne la première bêta de sa version 11. Cette distribution Linux minimaliste est pour rappel basé sur Kodi, dans sa version 20 dans le cas présent.

Les notes de version se trouvent par là.