Guillaume Avrin nommé Monsieur IA par le gouvernement

Le nouveau coordinateur national pour l’intelligence artificielle s’appelle Guillaume Avrin, a annoncé le gouvernement par communiqué de presse. Depuis juillet dernier, le poste était vacant suite à la nomination de Renaud Vedel en tant que directeur de cabinet de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Guillaume Avrin était jusque-là responsable du département Évaluation de l'intelligence artificielle du Laboratoire national de métrologie et d'essais. Il devra gérer la coordination interministérielle de la stratégie nationale en intelligence artificielle et sera rattaché au directeur général des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances.

Cette stratégie fait partie du plan d’investissement France 2030 doté de 4 milliards d’euros et doit structurer l’écosystème de l’IA sur le sol français.