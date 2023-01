« Je ne suis pas une data » : l’UFC Que choisir lance une campagne de sensibilisation

Avec son site www.jenesuispasunedata.fr, l’UFC-Que choisir a lancé le 25 janvier une campagne de sensibilisation pour aider les internautes à reprendre le contrôle de leurs données personnelles. La plateforme est pensée pour les informer sur leurs droits à l’accès, la modification et la suppression de leurs informations, de même qu’à obtenir des informations sur ce qui est fait de leurs données.

Le site fournit aussi une série de conseils de sobriété numérique. Le but : sensibiliser aux sommes énormes de données que les usagers du numérique laissent derrière eux et aider à les réduire. Le site propose aussi un outil qui redirige vers ceux des plus grosses plateformes sociales (LinkedIn, Facebook, TikTok, etc.) pour y télécharger les fichiers comprenant les données de l’utilisateur, puis en propose une analyse statistique – menée sur l’ordinateur de l’internaute, précise l’association au Monde, donc sans collecte.