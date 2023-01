SFR fermera son réseau 2G en 2026, puis la 3G en 2028

À peu de choses près, le calendrier est le même que celui d’Orange, qui prévoit respectivement 2025 et 2028 pour l’extinction de la 2G et de la 3G. Dans les deux cas, les opérateurs pourront réallouer les fréquences ainsi libérées pour la 4G et la 5G.

Cette annonce de la marque au carré rouge est faite en même temps qu’une autre : « SFR développera son cœur de réseau 5G SA et déploiera ses réseaux privés 5G avec Nokia ». Pour rappel, la 5G actuelle est dite NSA (non standalone) et s’appuie donc sur un cœur de réseau 4G pour fonctionner.

« Ce cœur de réseau 5G cloud native sera déployé en 2023 et permettra de révolutionner les usages des entreprises et du grand public dans les années à venir, avec des services 5G avancés ultra-haut débit », explique SFR.