La NSA lance un « effort de recrutement sans précédent » de 3 000 nouveaux employés

Alors que le nombre de postes de développeurs de logiciels proposés par Amazon chute de plus de 99 %, que les entreprises tech états-uniennes ont licencié plus de 150 000 personnes en 2022, et près de 60 000 autres depuis le début du mois de janvier 2023, la NSA, elle, lance « un effort de recrutement sans précédent » :

« Cherchant à accroître ses effectifs en 2023, la NSA entreprend l'une de ses plus grandes poussées d'embauche en 30 ans avec des ouvertures pour plus de 3 000 nouveaux employés. »

Catherine Aucella, directrice exécutive de la NSA, explique que « la NSA passe à une ère de concurrence stratégique », et qu' « il est essentiel que nous soyons en mesure de constituer et de maintenir la main-d'œuvre diversifiée et experte dont nous avons besoin pour continuer à accomplir nos missions ».

Elle fait miroiter aux postulants « un ensemble d'avantages sociaux fédéraux généreux, y compris la retraite et les congés payés, la NSA offre également une aide à la réinstallation, de solides services de bien-être et de nombreuses possibilités de développement telles que des programmes d'aide à la scolarité, des programmes de formation professionnelle et la possibilité de participer à la National Cryptologic University ».