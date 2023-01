Galileo atteint les 20 cm de précision

Le système européen Galileo offre une géolocalisation plus fine pour ses utilisateurs, annonce l'ESA. Sa précision s'élève maintenant à 20 cm horizontalement et 40 cm verticalement. Ce « service de haute précision » (High Accuracy Service, en anglais, HAS) a été officiellement présenté mardi lors de la Conférence européenne sur l'espace et est disponible gratuitement pour toute personne ayant un terminal compatible.

En effet, le message de correction de ce HAS est intégré dans la bande E6 du signal de Galileo qui n'est accessible qu'aux récepteurs haut de gamme et non aux smartphones et produits grand public.

L'ESA précise que ce message est aussi disponible par internet, « ouvrant la perspective d'une adoption plus large par les appareils connectés » et son intégration dans « en tant que standard de service ouvert [service gratuit pour la géolocalisation, la navigation et la mesure du temps, ndlr] dans les années à venir ».

L'Agence spatiale européenne souligne que Galileo était « déjà le service de navigation par satellite le plus précis du monde » avec son service ouvert offrant une précision à l'échelle du mètre. Les smartphones actuels prennent souvent en charge cette constellation de satellites, en plus du GPS américain, du Beidou chinois, etc.

La seconde génération de satellite du système européen est en préparation pour un lancement dans la décennie prochaine, suivant ce communiqué (en 2021, l'agence donnait comme date butoir 2025).