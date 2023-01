Noctua NH-L9a-AM5 : un ventirad « low profil » (37 mm de hauteur) pour les Ryzen en AM5

Le fabricant vient d’annoncer une nouvelle référence dans sa gamme low profil NH-L9. Après les NH-L9i-17xx (i pour Intel, 17xx pour le type de socket) et le NH-L9a-AM4 (a pour AMD, vous devinez la suite), voici donc le NH-L9a-AM5. Avec le ventilateur Noctua NF-A9x14 HS-PWM installé, le ventirad mesure 114 x 92 x 37 mm, pour 465 grammes sur la balance.

« Il peut facilement refroidir les nouveaux 7900, 7700 et 7600 à des vitesses de ventilateur ultra-silencieuses et offre beaucoup de marge de manœuvre si les clients veulent les pousser au-delà de 65W – nous avons en fait fonctionné jusqu’à 130W sur les Ryzen 7950X et 7900X », affirme Noctua. La liste des compatibilités confirme la prise en charge des Ryzen 5 7600(X), Ryzen 7 7700 et Ryzen 9 7900, mais pas des 7900X et au-delà.

Le NH-L9a-AM5 est annoncé à 49,90 euros, contre 59,90 euros pour la version chromax.black.