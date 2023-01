Les États-Unis attaquent Google pour abus de position dominante

Le département de la justice américain (qui tient lieu de ministère de la Justice aux États-Unis), associé à plusieurs États dont la Californie et celui de New York, attaque Google pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne, selon Politico.

La plainte, publiée intégralement sur le site du média, vise les pratiques anticoncurrentielles du géant du numérique pendant des années et notamment l’établissement de contrats internes au groupe, l’utilisation forcée des produits et services les uns avec les autres et le rachat d’entreprises au détriment de la concurrence.

C’est la seconde fois que le département de justice américain attaque Google sur ce terrain. Pour Politico, ce procès pourrait mener au démantèlement du géant de la publicité en ligne, mais ceci pourrait prendre plusieurs années.