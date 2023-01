Authentification sans mot de passe : BitWarden rachète Passwordless.dev

Même si le mouvement prendra des années, le futur se fera tôt ou tard sans mots de passe. De nombreuses entreprises investissent dans cette transition, y compris les grandes. On a ainsi vu l’année dernière la proclamation des passkeys, avec à leur tête la triade Apple-Google-Microsoft, sous l’égide de la FIDO Alliance.

Les gestionnaires de mots de passe, dont l’utilité serait forcément revue à terme, ont commencé à s’adapter, notamment en se rendant compatibles avec les passkeys. Ce qui n’a d’ailleurs rien d’un petit ajout, car ces clés posent certains soucis logistiques, comme nous l’avions précisé.

C’est dans ce contexte que BitWarden vient d'annoncer son tout premier rachat : Passwordless.dev. Société suédoise fondée en 2020, elle produit des API et commercialise des produits destinés à faciliter l’intégration de WebAuthn dans le développement.

Dans la foulée, BitWarden annonce la bêta d’un nouveau service baptisé Passwordless.dev by Bitwarden. Il permet l’intégration simplifiée de l’authentification biométrique sur l’ensemble des plateformes qui en proposent, comme Touch ID et Face ID chez Apple, ou Windows Hello chez Microsoft.

Le programme de test est pour l’instant gratuit, des tarifs seront annoncés plus tard. Les produits fournis par Passwordless.dev restent proposés aux développeurs, aux mêmes prix.

Comme d’habitude, le montant du rachat n’a pas été communiqué. Comme le fait remarquer TechCrunch cependant, l’entreprise suédoise n’a fait aucune levée de fond depuis sa création.