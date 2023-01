L'ESA va mettre en place un projet de communications quantiques par satellites

L'agence spatiale européenne annonce son nouveau projet TeQuantS qui a pour but de développer les technologies de communications quantique via satellites, en partenariat avec Thales Alenia Space, le CNES et l'agence spatiale autrichienne (ALR).

L'idée d'un réseau utilisant l'intrication quantique pour transférer l'état quantique d'un système vers un autre est déjà mise en œuvre par des équipes de recherche sur des réseaux de fibres optiques classiques. Mais ces essais le permettent sur une distance d'une centaine de kilomètres. L'ESA pense que les satellites sont bien adaptés pour des communications quantiques de longues distances.

Les partenaires prévoient de créer des satellites et des stations optiques au sol d'ici la fin 2026 pour le démontrer.