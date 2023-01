NAS QNAP TS-1655 : 16 emplacements, 2x 2,5 Gb/s avec un Atom C5125 (8 cœurs/8 threads) - Le fabricant vient d’annoncer un nouveau NAS « hybride ». Il propose en effet 16 emplacements avec la répartition suivante : 12 en 3,5" et 4 en 2,5".

Il est animé par un Atom C5125 avec 8 cœurs et 8 Go de mémoire, extensibles jusqu’à 128 Go (4 emplacements). Deux emplacements M.2 2280 PCIe 3.0 x2 sont également de la partie. La connectique comprend deux ports à 2,5 Gb/s, pas moins de trois emplacements PCIe 3.0 x4 et quatre USB 3.2 Gen 1. La fiche technique se trouve par ici.