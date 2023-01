Nudité : Meta se fait taper sur les doigts par son propre conseil de supervision

Meta s’est fait rabrouer par son « Oversight Board », créé pour évaluer indépendamment certaines décisions difficiles faites sur la modération. En l’occurrence, deux publications modérées pour nudité ont été restaurées.

Ces deux publications appartenaient à deux personnes non binaires et transgenres et étaient des photos de leur torse nu, illustrant le résultat chirurgical de réductions des tissus mammaires. Elles avaient été publiées respectivement en 2021 et 2022. Précision importante : les torses étaient nus, mais les tétons étaient couverts dans les deux cas.

Les clichés avaient reçu de nombreux signalements, tant de la reconnaissance automatique que des utilisateurs, conduisant Instagram à les supprimer, car ils combinaient nudité et demande d’argent. Et pour cause : il s’agissait de faire la promotion d’une collecte de fonds. Même si la politique d’Instagram a été créée pour prévenir les sollicitations de travailleurs et travailleuses du sexe, elle a quand même été appliquée.

Les deux personnes, en couple, ont fait appel de la décision, l’amenant devant le conseil de supervision. Meta, apprenant la nouvelle, a fait restaurer les deux clichés, indiquant une « erreur ». Le conseil a cependant accepté la requête, car les photos avaient été supprimées en premier lieu, et que le cas illustrait les « défaillances fondamentales » des politiques de modération chez Meta.

Le conseil les juge « alambiquées » et « mal définies ». Ce « manque de clarté inhérente dans cette politique crée de l’incertitude pour les utilisateurs et les modérateurs, et la rend impraticable ».

Le sujet est hautement sensible, car les règles de modération doivent permettre l’expression et le respect de la personne, tout en bloquant les contenus pornographiques, qui resteront nécessairement interdits, ne serait-ce que parce qu’une partie des utilisateurs est mineure.