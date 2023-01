Microsoft licencie 10 000 personnes

La rumeur était forte depuis quelques jours. Satya Nadella, PDG de Microsoft l’a confirmée : l’entreprise supprime 10 000 postes, provoquant autant de licenciements.

Ces derniers représentent 5 % de l’ensemble des employés. Le PDG a indiqué que toutes ces personnes seraient accompagnées pendant plusieurs mois, sous différentes formes : des indemnités de licenciement « supérieures à ce qui se pratique sur le marché », une couverture médicale étendue de six mois, idem pour la participation, les services de transition de carrière, etc.

Les personnes concernées seront averties au moins 60 jours à l’avance. Les conditions sont les mêmes pour les employés travaillant dans d’autres pays que les États-Unis.

« Je veux exprimer mes plus profonds remerciements et ma gratitude pour toutes celles et ceux qui ont contribué à Microsoft jusqu’à aujourd’hui et pour chacun d’entre vous qui continuera à le faire […]. Merci pour la concentration, le dévouement et la résilience dont vous avez fait preuve à Microsoft, nos clients et nos partenaires chaque jour », a indiqué Nadella.

Pour le reste, les raisons données sont les mêmes que presque partout ailleurs : une accélération du passage au numérique pendant la pandémie, puis un ralentissement, venant d’un besoin d’optimiser les coûts engendrés, certains marchés en récession, d’autres qui l’envisagent…

Même ici, Nadella n'a pas pu s'empêcher de parler d’IA, précisant que « la prochaine vague majeure de l’informatique est en train de naitre », Microsoft étant en train de transformer « les modèles les plus avancés au monde en une nouvelle plateforme ». D’ailleurs, le PDG a confirmé que ces 10 000 départs ne changeaient en rien les embauches en cours dans les secteurs en pleine croissance.