Discord rachète Gas, une application qui séduit les jeunes Américains

Discord annonce le rachat de Gas, une application qui permet de s’envoyer des compliments anonymement. Gas a été fondée par Nikita Bier, un ancien chef produit de Meta. Le principe : l’internaute s’y inscrit via son école, ajoute des amis et répond à des sondages du type « qui a le meilleur rire » ou « qui admires-tu secrètement » sur ses camarades de classe.

Le concept, qui vise expressément à promouvoir des messages positifs et à renforcer la confiance des utilisateurs, séduit : dans les derniers mois, Gas s’est classé à plusieurs reprises dans le top 10 des applications les plus téléchargées de l’App Store américain, dépassant même TikTok. Cohérent avec sa politique de diversification, ce rachat pourrait permettre à Discord d’attirer des utilisateurs plus jeunes.