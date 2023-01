Web Platform : Clever Cloud et Scaleway s’associent pour proposer « une offre PaaS 100 % souveraine »

D’un côté, nous avons Scaleway, un hébergeur français, de l’autre Clever Cloud, un « spécialiste de l’automatisation informatique » ; deux sociétés françaises. Elles proposent désormais Web Platform, « une offre managée et souveraine pour accélérer le déploiement d'applications web ». Cette offre PaaS (Platform as a Service) hébergée dans DC5.

Elle « offre aux développeurs la possibilité de déployer leur code directement depuis des push GitHub, dans n’importe quel runtime, sans aucune connaissance en gestion de serveur et d'infrastructure. Grâce à ses nombreux add-ons, y compris des services tels que les bases de données managées ou le stockage, Web Platform permet aux développeurs de mettre à l’échelle leurs applications web en un temps record et de réduire considérablement leur délai de mise sur le marché ».

Scaleway et Clever Cloud ont mis en place des pages dédiées à Web Plateforme (ici et là).On y apprend notamment que « toutes les factures sont gérées par Clever Cloud et accessibles au sein de la console Clever Cloud console ».