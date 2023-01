Apple renouvelle ses MacBook 14/16 pouces et Mac mini avec des puces M2

L’évolution de la gamme était attendue, elle est désormais là, avec la hausse du ticket d’entrée que l’on pouvait imaginer.

Pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces, on parle surtout de remplacement des puces M1 Pro et Max par leurs variantes M2, avec quand même l’ajout d’une variante Max pour le 14 pouces, qui n’existait pas jusque-là.

On note tout de même quelques évolutions, comme le passage au Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 ou encore le HDMI 2.1. L’autonomie, déjà excellente, augmente d’environ une heure pour chaque modèle.

Les prix grimpent en moyenne de 150 euros :

14 pouces, 16/512 Go, M2 Pro (10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU) : 2 399 euros

14 pouces, 16/1 To, M2 Pro (12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU) : 2 999 euros

14 pouces, 32/1 To, M2 Max (12 cœurs CPU, 30 cœurs GPU) : 3 699 euros

16 pouces, 16/512 Go, M2 Pro (12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU) : 2 999 euros

16 pouces, 16/1 To, M2 Pro (12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU) : 3 229 euros

16 pouces, 32/1 To, M2 Max (12 cœurs CPU, 38 cœurs GPU) : 4 149 euros

Le prix des options n’a pas changé. On note quand même l’apparition d’une option 96 Go de mémoire pour les modèles M2 Max, pour la modique somme de 920 euros. Les configurations sont disponibles à la vente, avec des livraisons débutant le 24 janvier.

Le Mac mini fait lui aussi un bond, un peu plus important. Non seulement la configuration évolue vers le M2, mais une déclinaison M2 Pro est cette fois proposée. Trois déclinaisons sont proposées :

8/256 Go, M2 (8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU) : 699 euros

8/512 Go, M2 (8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU) : 929 euros

16/256 Go, M2 Pro (10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU) : 1 549 euros

Oui, Apple facture le passage de 256 à 512 Go de stockage 230 euros. C’est exactement le prix de l’option, au point qu’on se demande pourquoi la firme prend la peine de référencer ce modèle. Notez quand même que le modèle de base est vendu 100 euros moins cher que le précédent en M1, et que le modèle M2 Pro propose quatre ports Thunderbolt 4, contre deux pour les autres.

Enfin, les iMac voient leurs tarifs augmenter, de 110 euros en moyenne.