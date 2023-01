Microsoft 365 aura une formule Basic le 30 janvier pour 1,99 dollar par mois

L’abonnement Microsoft 365 permet d‘obtenir la suite Office pour plusieurs appareils et d’obtenir 1 To de stockage sur OneDrive, entre autres services. La formule standard coûte 7 euros par mois (69 euros par an) pour cinq appareils, tandis que la formule à 10 euros (99 euros par an) peut couvrir six personnes d’une même famille.

À ces deux abonnements, Microsoft va ajouter un troisième. Le 30 janvier, la formule Basic fera son apparition, pour 1,99 euro par mois (ou 20 euros par an). Pas question de suite Office à télécharger ici : on reste sur les versions web, avec en plus 100 Go de stockage sur OneDrive, le retrait des publicités dans Outlook (y compris dans les versions mobiles), ainsi qu’un support technique.

Facturée au même prix que l’actuel échelon 100 Go pour OneDrive, elle le remplacera. L’ensemble des personnes payant actuellement cette option pour le stockage seront automatiquement envoyées vers la nouvelle formule et obtiendront donc plusieurs bénéfices au passage.