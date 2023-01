Rachat d'Activision par Microsoft : vers un avertissement de l'Europe

Selon Reuters, Microsoft devrait recevoir un avertissement de la Commission européenne sur le dossier de son offre d'achat d'Activision. Bruxelles serait en train de préparer une communication des griefs récapitulant les préoccupations de la Commission à propos des effets sur la concurrence du rachat de l'éditeur de jeux vidéo par la multinationale pour 69 milliards de dollars (64 milliards d'euros).

Cette décision pourrait bloquer l'opération, mais Microsoft a déclaré qu'elle continuait à « travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché » et que son « objectif est de proposer davantage de jeux à un plus grand nombre de personnes et que l'accord (lui) permettra d'atteindre cet objectif ».