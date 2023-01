Le nombre de postes de développeurs de logiciels proposés par Amazon chute de plus de 99 %

Amazon ne fait pas que licencier : il arrête également de recruter. Le site amazon.jobs ne propose plus que 299 offres de développeurs de logiciels, soit moins de 1 % des 32 692 offres qui y figuraient en mai 2022, a remarqué un contributeur de Slashdot.

À l'époque, Amazon avait appelé les autorités états-uniennes à financer l'enseignement de l'informatique dans les écoles publiques pour « créer un vivier de talents indispensable qui nous mènera vers l'avenir », et au motif que « les États-Unis ne produisent pas assez d'étudiants formés en informatique pour répondre aux futures demandes de la main-d'œuvre américaine ».

« Les États-Unis comptent plus de 700 000 emplois ouverts en informatique, mais seulement 80 000 diplômés en informatique par an », avaient déploré en juillet un collectif de plus de 800 PDG d'entreprises de la tech', dont Jeff Bezos.

Depuis, les captures d'archive.org montrent que le nombre d'offres d'emploi était tombé à 24 747 en août, 17 141 en septembre, 2 829 en novembre et 373 en décembre.

Layoffs.fyi, qui dénombre les licenciements dans la tech' depuis la pandémie de Covid-19, en a compté 154 336 en 2022, dans 1024 entreprises, et d'ores et déjà 24 151 dans 91 sociétés pour ces 15 premiers jours de janvier 2023.