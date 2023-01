Les conditions de travail de Tesla dénoncées par un syndicat allemand

IG Metall, un des principaux syndicats de l’industrie allemande, a ouvertement critiqué Tesla lors de sa conférence annuelle, rapporte Reuters. En cause : des heures de travail jugées déraisonnablement longues et une pression mise sur les employés de l’usine Tesla de Brandebourg pour les empêcher de parler – de plus en plus ont peur d’évoquer leurs conditions de travail à cause des clauses de non-divulgation que l’entreprise leur fait signer avec leur contrat.

Auprès d’Handelsblatt, des politiques allemands du SPD (centre-gauche) et de la CDU (centre-droit) ont exprimé leur inquiétude et appelé le gouvernement du Brandebourg à accroître son contrôle sur les activités de l’entreprise.