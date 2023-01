« Start me up » : Virgin Orbit confirme que la défaillance est dûe à un arrêt prématuré du deuxième étage

Ce qui devait être un premier lancement « souverain » pour le Royaume-Uni s’est soldé par un échec. La société britannique a lancé son avion (avec la fusée sous son aile) depuis le Cornwall Spaceport de l'aéroport de Newquay Cornouailles.

Le début de la mission « Start me up » se passe correctement jusqu’à arriver dans l’espace, mais les satellites ne parviennent pas à rejoindre leur orbite et les charges utiles sont perdues. L’enquête préliminaire livre ses premiers résultats. Comme on s’en doutait, la cause est « l'arrêt prématuré du premier allumage du deuxième étage » lorsque la fusée était à 180 km d’altitude environ.

Les raisons de cet arrêt ne sont pas encore connues et l’enquête continue. Sa conclusion et la mise en place de « toutes les mesures correctives » nécessaires seront un prérequis avant le prochain vol. Virgin Orbit prévoit de retourner au Spaceport Cornwall.