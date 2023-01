Où en est la recherche d’un nouveau CEO pour Twitter ?

Il y a presque un mois, Elon Musk avait lancé un sondage pour savoir s’il devait rester le CEO du réseau social. Le non l’avait emporté avec 57,5 %. Il avait ensuite affirmé qu’il démissionnerait dès qu’il « trouverait quelqu'un d'assez fou pour accepter ce poste ».

Quasiment un mois plus tard, rien n’a changé. « Sur la base de mes vérifications auprès de personnes qui seraient au courant, Musk ne semble pas encore effectuer de recherche formelle », explique un de nos confrères de The Verge.

« De plus, étant donné sa propension à mentir revenir sur sa parole, il pourrait ne pas essayer de trouver un remplaçant », ajoute-t-il. The Verge en profite pour glisser une liste de noms potentiels, avec entre autres Sheryl Sandberg (ex-Meta) et Emmett Shear (Twitch).