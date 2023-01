Russie : Pilotes et mises à jour d'Intel et Microsoft de nouveau téléchargeables

Il serait maintenant redevenu possible de télécharger les pilotes et mises à jour de logiciels Intel et Microsoft depuis la Russie, selon le journal moscovite CNews cité par The Register. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Intel et Microsoft se sont retirés de Russie et n'y vendent plus de nouveaux produits ou services. Jusqu'à la fin de l'année 2022, les deux entreprises bloquaient aussi l'accès aux mises à jour de leurs logiciels aux ordinateurs dont l'IP était localisée en Russie.

Mais depuis quelques jours, les internautes russes peuvent y accéder de nouveau. La page d'accueil d'Intel ne serait toujours pas accessible, contrairement à l'url du portail de téléchargement d'Intel, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines.

Dans un communiqué que The Register qualifie d' « énigmatique », Intel a déclaré que « l'accès aux ressources qui répondent aux besoins de mise à jour des pilotes, comme le centre de téléchargement Intel et l'assistance au téléchargement, font partie des obligations de garantie d'Intel ».

Microsoft aurait aussi autorisé certains téléchargements, dont les mises à jour de Windows 11, selon le média russe CNews.